Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini raporu yayımlandı. Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARA DİKKAT!
Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
SELE KARŞI UYARILDI
Yağışların; Akdeniz (Hatay dışında) ile Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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