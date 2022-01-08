Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.
Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- Benzine ve motorine dev oranda geldi!
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- Londra'da ailesi için sokak mı aldı?
- AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unutunca...
- Bahçeli-Kurtulmuş kavgası
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' hakkında yeni karar