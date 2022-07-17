Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, yeni haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülürken, sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı.
Tahminlere göre bugün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yağış görülecek, yarın ise yağışlar İstanbul dahil olmak üzere, Karadeniz’e kıyısı olan tüm kuzey şehirlere yayılacak. İstanbul’da bugün 32 derece olarak hissedilen en yüksek sıcaklık, hafta ortasına doğru 28 dereceye kadar düşecek.
YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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