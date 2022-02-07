Meteoroloji'den uyarı: Salı gününe dikkat!
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Rapora göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmurlu, iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- O çocuk konuştu mu?
- Çılgın Proje!
- Yıldızları aradı
- Denizli'de otomobil takla attı: 2 kişi yaşamını yitirdi
- Prens Adrew, Mart ayında ifade verecek
- Otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
- Ceyhan'dan kritik uyarı
- Bakan Nebati'nin Londra'da kimlerle görüşecek?
- Meteoroloji'den uyarı: Salı gününe dikkat!
- Macron'dan Ukrayna açıklaması