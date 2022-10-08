Meteoroloji'nin uyarısının ardından Zonguldak'ı sağanak yağış vurdu
Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsu etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel, fırtına ve hortum uyarısı yaptığı Zonguldak’ta sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Sabah saatlerinde itibaren başlayan sağanak yağışlara yurttaşlarda hazırlıksız yakalandı.
Yağışlar nedeniyle bazı yurttaşlar, iş hanlarının altlarına sığınırken, bazıları ise şemsiye almak için dükkanlara akın etti.
Hava sıcaklıkları ise 16 derecelere kadar düşerken, yağışlı havanın salı gününe devam etmesi bekleniyor.
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