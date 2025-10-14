Metro İstanbul duyurdu: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda intihar! Raylara atlayan yolcu hayatını kaybetti...

Metro İstanbul, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu.
SEFERLER GECİKMELİ YAPILDI
X'ten yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."
RAYLARA ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay, 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö.(35) metronun raylarına atladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında, raylara atlayan Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Metro seferlerinde aksama yaşanırken, trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat olarak işletildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Barış Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.