Mevsim değişse de fiyatlar değişmedi: 'Yarım kilo' dönemi sürüyor

19 Nisan 2022 Salı, 15:12

Aydın’ın Karacasu ilçesinde haftalık semt pazarında alışveriş yapan yurttaşlar, sebze ve meyve fiyatlarının düşmemesinden; pazarcılar ise artan girdi maliyetlerinden dert yandı.

50 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Dinç, maliyetlerinin artması sebebiyle çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Kendi yetiştirdiği ürünleri pazarda satan Dinç, "Yapacak bir şey yok. Çiftçi bitti. Gübre bin lira, mazot 25 lira olursa çiftçi biter. Yapacak bir şeyimiz yok. Marul 3 tane 10 lira. Bu hafta alan yok. Geçen hafta biraz daha iyiydi. Soğanın bağı 5 lira. Kereviz kilosu 5 lira, pırasanın kilosu 5 lira. Müşteri olmayınca ne yapacaksın. Girdiler düşmedikçe bizim yapacağım bir şey yok. 50 yıldır çiftçiyim. 75 yaşındayım. Böyle bir pahalılık görmedim. Böyle bir hayat yaşamadım. Ne olacak bilmiyorum. Sonumuz ne olacak bilmiyorum" dedi.

"MALİYETLER DÜŞMEDEN FİYATLAR DÜŞMEZ"

Satıcılardan Hüseyin Dönmez, "Temmuz ayında enflasyon düşerse borsayı ona göre ayarlayacağız diyorlar ama enflasyon düşmüyor. Mazot, benzin düşmeden fiyatlar düşmez. Portakal şu an 6 lira. 400 lira gübre atıyoruz. 6 liraya portakal satıyoruz. 30 lira çift sürdürüyorduk. Şimdi dekarı 150 lira oldu" dedi. Elma satan Osman Portakal, "Elma fiyatları çok düşük. 10 liranın altında bir şey yok ama elma fiyatı 5 lira. 20-30 liraya çağlayı yiyor vatandaş ama 5 lira elma pahalı geliyor" ifadelerini kullandı.

“YARIM YARIM VERİYORUM”

Çilek satıcısı Mehmet Akkan, "Herkes yesin diye yarım yarım veriyorum, kilo vermiyorum. Bu sene verim az fiyatlar yüksek. Geçen yıl 15 liraydı bu sene 30 lira. Mazotun katladığı gibi çilek fiyatları katladı" dedi.

"PARA YETMİYOR"

Pazarda alışveriş yapan Gülbahar Çoban, "Fiyatlar pahalı. Geçen haftaya göre bugün daha iyi ama geçen yıla göre çok çok pahalı. Kendimiz de yetiştiriciyiz. Gübre çok pahalı, mazot çok pahalı bir şey yetiştiremiyoruz” dedi. Bir başka vatandaş ise, "Fiyatlar çok pahalı. Para yetip bitesi gibi değil. Para yetmiyor" diye konuştu.

Erik satıcısı, "Erik çıkalı 1 ay oldu ama bu hafta pazara gelmeye başladı. Yarım kilosu 50 lira. Kilosu 500 liraydı. Düştü diyebiliriz. Almak isteyen alıyor" dedi.