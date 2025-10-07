MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetinde neler biliniyor?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim’de Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde aracıyla trafikte seyrederken, maskeli saldırganların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARDAN İKİSİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, başka şüphelilerin de yardımıyla kaçtıkları Arnavutköy yakınlarında gözaltına alındı. Yakalandıkları yerde, olayda kullandıkları iki kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirildi. Toplamda 13 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

SAVCILIKTAN “HUSUMET” DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın bir organize suç örgütünün Öktem’e duyduğu husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirmesini yaptı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın; cinayetin azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Öktem'in yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Raporda, "Serdar Öktem’in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir” denildi.

TALİMATI VEREN İSİM BELLİ OLDU

MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, talimatı veren isim de belli oldu. Eylemin talimatının “Daltonlar” çetesinin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Saldırganların Öktem'in ev ve iş yeri adreslerini sosyal medyalarda paylaşılan 'paneller' üzerinden öğrenip keşif yaptıkları belirlendi. Ardından planlı ve keşifli şekilde suikasti düzenledikleri ortaya çıktı. Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.

“HESABIMIZ MAHŞERE FALAN KALMADI"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de Serdar Öktem cinayeti sonrası sosyal medyada birçok MHP'li isim tarafından hedef gösterildi. Ateş, bu isimlerden biri olan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'a seslenerek "Böyle havalı cümlelerle bu işten yırtılamayacağını tarih de zaman da herkese öğretecek. Sinan’ı katledenlerle hesabımız mahşere filan kalmadı" dedi.

BAHÇELİ SUSKUNLUĞUNU KORUDU

Yaşanan tüm gelişmelerden sonra gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Devlet Bahçeli, Serdar Öktem hakkında konuşmadı ama Öcalan'ı unutmadı. Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin Öktem hakkındaki soruları yanıtlamadı. Bahçeli’nin söz konusu soruyu önce duymazdan gelip, sonrasında eliyle savuşturması dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öldürülen avukat Serdar Öktem'e ilişkin soruya yanıt vermemesine ilişkin, ”Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılananlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin MHP'li. Hak ettiğini duyarsın" ifadelerini kullandı.

Öktem’in naaşının ise yarın Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından alınması bekleniyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öktem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cenazesinin ne zaman kaldırılacağı aktarıldı. Buna göre, Öktem'in cenazesi Çarşamba günü, Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacak ve Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.