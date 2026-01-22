MHP'li Semih Yalçın'dan DEM Partili Tuncer Bakırhan'a 'Haddini bil' çıkışı

DEM Parti Grup Toplantısı sonrası Nusaybin sınırında Türk bayrağının indirilmesi provokasyonuna karşı tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında X hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

"HADDİNİ BİL!"

Yalçın, Bakırhan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında söylediği sözleri eleştirerek, "Bakırhan’a 'Haddini bil!' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEK"

"Cumhur İttifakı yoluna devam edecek" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin Suriye’ye dair sergilediği tavizsiz tutum da bunun bir başka göstergesidir. Diğer taraftan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, “SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor.” demesi, bir saptırmadır. Bundan, “Kürtler teröristtir:” anlamı mı çıkarılmalıdır? Oysa Türkiye’de olduğu gibi, Suriye’de de Kürtlerin ezici çoğunluğu terörizme destek vermemiştir, vermeyecektir. Bölge ülkelerinde yaşayan Kürtler; terörizmden çok çekmiş, bıkmıştır."

Yalçın, ayrıca, "Terörsüz Türkiye; terörizme verilmiş bir taviz değil, aksine yola gelmek istemeyenlere tanınmış son şanstır" ifadelerini kaydetti.

NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR HATTINDA BAYRAĞIMIZA YÖNELİK ALÇAKÇA SALDIRI…

Baş destekçileri ABD tarafından terk edilen bölücü terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/SDG’nin uğradığı hezimet sonrasında, Kandil’deki kuklalar marifetiyle Suriye’deki çatışma ikliminin Türkiye topraklarına… pic.twitter.com/Ao8ndwJaVx — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) January 22, 2026

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında şunları söylemişti:

"Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Devlet Bahçeli, 'PKK’nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, 'Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı' diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"