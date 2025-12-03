MHP'li üyeler CHP'li üyenin üzerine yürüdü!

Pendik Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu önceki gün düzenlendi. Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi İbrahim Yarar, “Bunlara çanak tutan iktidar ortaklarına sesleniyorum. Ülke yanarken, gençler işsizken, emekçi geçinemiyorken, ülkeyi yönetirken doğan siyasi ve ekonomik konfor alanıdır. Sözde milliyetçilik adına sürdürdükleri bu siyaset, ülkenin gerçek sorunlarına çözüm üretmemektedir” dedi.
Yarar’ın konuşması sürerken MHP Grup Başkanvekili Hakan Çeçen ve MHP’li üyeler Yarar’ın üzerine yürüdü.