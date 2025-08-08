MHP’nin ‘9 bölge 81 il’ afişi tartışma yarattı: ‘Eyaletlere mi hazırlık’ sorusuna ‘dokuz ışık’ doktrini ile yanıt

MHP, “açılım” süreci kapsamında Türkiye genelinde yeni mitingler düzenleneceğini açıkladı. Mitinglerin tanıtımı için hazırlanan afişlerde “9 bölge 81 ilde, Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” ifadesi yer aldı.

Afişte yer alan “9 bölge” tanımı dikkat çekti. Sosyal medyada 9 bölge ifadesi tartışma yaratırken, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, gelen eleştirilere tepki gösterdi. Büyükataman, 9 sayısının Türk mitolojisi ve MHP’nin milli doktrinindeki yerini açıkladı. Büyükataman, partisinin geçmişte de birçok toplantı ve mitingi “9 bölge” olarak yaptığını ifade etti.

Cumhuriyet’in konuştuğu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yakın isimler, bu durumu Bahçeli’nin “numeroloji takıntısı” olarak ifade etti. Bazı isimler ise Alparslan Türkeş’in “9 Işık doktrini nedeniyle 9 bölge seçildiğini” ifade etti. Gazetemize konuşan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yusuf Aksoy, MHP’ye “Eyaletlere mi hazırlık yapıyorsunuz?” diye sordu.

‘TABANINDA DURUMU NORMALLEŞTİRME ÇABASI’

Aksoy, “MHP’nin bu ifadeyi Alparslan Türkeş’in 9 ışık doktrinine atfetmesinin amacı ise parti tabanında durumu normalleştirme çabasıdır. MHP, 9 ışık doktrinine bağlılığını neden sadece tabanıyla yapacağı görüşmelerde hatırlamaktadır? Öcalan’a, Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirini gönderirken hatırlamak gerekmez mi? Terör örgütü liderini Meclis’e çağırdığında hatırlaması gerekmez mi? Bunların hiçbirinde 9 ışık doktrinini hatırlamayan bir parti, tabanıyla görüşme yapacağı zaman hatırlıyor” ifadelerini kullandı.

İktidar ve ortaklarının bir sınır değişimini arzuladığının bilinen bir gerçek olduğunu söyleyen Aksoy, “Böyle bir senaryonun hayalini kuranlar, bugün Türkiye’de gerçekleştirecekleri toplantılar için 9 bölge adını seçmişler. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını değiştirebilecek her türlü senaryo tehlikelidir. Gayrı resmi DAM ((DEM-AKP-MHP) ittifakının; son üyesinin öncelikli talep, istek ve arzusu toplumun gayet iyi bildiği gibi federatif bir yapı içerisinde bölünmüş, özerkliği olan bir bölge ve biz bunu DEM Parti’nin günümüze dek yapmış olduğu açıklamalardan, biliyoruz. Bu söylemler ve bu yaşananlar doğrultusunda söylemek gerekir ki; federatif bir yapı daha rahat parçalanabilir bir sistemin ön aşamasıdır” dedi.

Aksoy, “MHP’nin ortaya koyduğu siyaset bugüne kadar bize önemli, kesin ve keskin veriler sunuyor. Yani bugüne dek iktidarın her açıklamasını önden nabız yoklama minvalinde sözcüsüymüş gibi açıklayan Devlet Bahçeli’nin böyle bir sistemi de açıklaması kimseyi şaşırtmaz. 9 bölge demek, bir şeylerin ön çalışmasına katkı sunmaktır” tepkisini gösterdi.

‘YEREL BİR İŞLEYİŞ MANASINI AKILLARIMIZA GETİRİYOR’

9 bölge olarak ayrılmış olan şehirlerin, 7 bölgede olduğu gibi iklim ve bitki örtüsü olarak birbirleri ile bir bağının bulunmadığına işaret eden Aksoy, “Bakıldığında hizmetler bakımından, merkezi bir yönetimden ziyade yerel bir yönetim, yerel bir işleyiş manasını akıllarımıza getiriyor. Harita detaylı incelendiğinde; 1 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Zonguldak ve Bartın ilinin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nden alınıp, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne verilmesi de şaşırtıcı bir detay. MHP’nin listesine göre bu illerden Bartın, Ankara merkezli görülürken, Zonguldak ise İstanbul merkezli görülmüş. İller, kaynaklar ve hizmetler bakımından listelenmiş gibi” dedi.

Aksoy, “Bu topraklarda yaşayan ve bu memleketi seven bütün insanlar için üniter devletteki her türlü sayısal değişikliğin sözcülüğüne soyunurmuşçasına altyapı çalışmasında bulunmak, Sevr’i hatırlatır. MHP’nin yaptığı tam olarak budur” ifadelerini kullandı.