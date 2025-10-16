MHP ve DEM Parti Öcalan için çağrı yaptı, AKP sessiz: Komisyon gündemi sıkıştı

Meclis’teki yeni çözüm süreci için kurulan komisyon, bir süredir terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaret edilmesi üzerinden tartışılıyor. DEM Parti sıklıkla komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiğini savunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Gerekirse komisyonda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır” diyerek çağrıya destek veriyor. AKP kanadı ise bu konudaki sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son dönemde yaptığı açıklamalarda bu konuya değinmiyor. CHP ise, AKP’nin bu sessizliğine işaret ederek, konunun komisyon gündemine gelmediğine dikkat çekiyor. Önce iktidar kanadının konuyu komisyon gündemine getirmesi gerektiğini belirten CHP’liler, bu konudaki tutumlarını ondan sonra açıklayacaklarını belirtiyor. Bunun yanında CHP kurmayları, gündemin sadece bu tartışmalara sıkıştırılmasını da eleştiriyor. CHP, bu tartışmalar yerine Kent Uzlaşısı soruşturmaları, kayyum uygulamaları, tutuklu belediye başkanları gibi konularda adım atılmasını bekliyor.

‘DEVLET ZATEN ÖCALAN’LA GÖRÜŞÜYOR’

Konuya ilişkin konuşan CHP kurmayları “Yasal düzenleme bile gerektirmeyen konularda bir adım atılmaması samimiyetsizliği gösteriyor. Bizim belediye başkanlarımız hâlâ Kent Uzlaşısı üzerinden terörle suçlanıyor. ‘Kayyum uygulamaları istisna olacak’ dense de duruyor. Belediye başkanlarımız iddianamesi bile olmadan tutuklu halde kalıyor. Asıl yapılması gereken, bu konularda adım atılması” diyor. Yeni Yol Grubu’ndan kurmaylar da hem Öcalan konusunun komisyon gündeminde olmadığını hem de “devlet kurumlarının zaten Öcalan ile görüştüğünü” söylüyor. Bu nedenle komisyonun Öcalan’a gitmesi talebinin doğru olmadığını belirten Yeni Yol Grubu’ndan temsilciler “Silah bırakanlarla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyacı var. Ancak yasal düzenleme yapma yetkisi komisyonda değil. Komisyon şu an dinlemeler yapıyor. Ardından tavsiyeler getirecek. Sonra Meclis’e kanuni düzenlemeler getirilecektir. Bizim çağrımız şu: Sadece terörsüz Türkiye için değil, 86 milyon için hukuk devletine ihtiyaç var. Adımlar da buna göre atılmalı” değerlendirmesini yapıyor.