"MHP'li eski başkan belediyenin kasasını boşaltıyor"

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'da yüzde 57 ile büyükşehir belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, MHP’li başkan Cengiz Ergün’ün belediye kasasını boşaltmaya çalıştığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Zeyrek, Cengiz Ergün'ün belediyeye gelerek MASKİ’den 130 milyon TL, büyükşehir bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını ifade etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:49
Abone Ol google-news

CHP'nin çok partili hayata geçilen 1950’den sonra ilk kez kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kasanın devir-teslim öncesinde boşaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

31 Mart'ta yüzde 57 ile seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, yüzde 29 oy alarak üç dönem sonra koltuğundan olan Cengiz Ergün'ün sabah saatlerinde belediyeye geldiğini ve belediye kasasından yüklü miktarda ödeme yapmaya çalıştığını söyledi.

"KASAYI BOŞALTMAYA ÇALIŞIYORLAR" 

CHP'li Zeyrek "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin. Biz yoksak hizmet de yok diye giderayak Manisalı hemşehrilerimin kasasına el uzatanlar bilsinler ki, halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz. Gerekeni yapıyoruz" dedi.

ZEYREK'TEN SUÇ DUYURUSU

Avukatlarla birlikte savcılığa giden ve Ergün hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu talebi kabul edildi. 

Avukatlarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığı'na giden Zeyrek, şunları kaydetti:

Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum. 15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı.  Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler. İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur! Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz."


Manisa Büyükşehir Belediyesi haberleri Manisa haberleri Ferdi Zeyrek haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi

Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi
Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor
Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor

CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor
‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti

‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’