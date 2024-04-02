"MHP'li eski başkan belediyenin kasasını boşaltıyor"
CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'da yüzde 57 ile büyükşehir belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, MHP’li başkan Cengiz Ergün’ün belediye kasasını boşaltmaya çalıştığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Zeyrek, Cengiz Ergün'ün belediyeye gelerek MASKİ’den 130 milyon TL, büyükşehir bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını ifade etti.
CHP'nin çok partili hayata geçilen 1950’den sonra ilk kez kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kasanın devir-teslim öncesinde boşaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
31 Mart'ta yüzde 57 ile seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, yüzde 29 oy alarak üç dönem sonra koltuğundan olan Cengiz Ergün'ün sabah saatlerinde belediyeye geldiğini ve belediye kasasından yüklü miktarda ödeme yapmaya çalıştığını söyledi.
"KASAYI BOŞALTMAYA ÇALIŞIYORLAR"
CHP'li Zeyrek "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin. Biz yoksak hizmet de yok diye giderayak Manisalı hemşehrilerimin kasasına el uzatanlar bilsinler ki, halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz. Gerekeni yapıyoruz" dedi.
ZEYREK'TEN SUÇ DUYURUSU
Avukatlarla birlikte savcılığa giden ve Ergün hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu talebi kabul edildi.
Avukatlarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığı'na giden Zeyrek, şunları kaydetti:
Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum. 15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı. Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler. İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur! Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz."
Kıymetli hemşehrilerim,— Ferdi Zeyrek (@ferdizeyrek_) April 2, 2024
Avukatlarımla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığındayım.
Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum.
15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün,… pic.twitter.com/1A9idiNaGJ
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