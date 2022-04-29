Miçotakis: Türkiye'nin davranışları kabul edilemez

29 Nisan 2022 Cuma, 11:02

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü Türkiye'nin Atina Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, "Türk savaş uçaklarının, Doğu Ege adaları üzerinde uçtuğunu" iddia ederek olayı protesto etmişti.

Kiryakos Miçotakis, konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i bilgilendirdiğini belirterek, "Bir NATO müttefikinin bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu Genel Sekretere açıkça belirttim" dedi.

'AB ADAYI İÇİN BUNLAR TİPİK DAVRANIŞLAR DEĞİL'

Miçotakis, "Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığıyla karşı karşıya kalırken, NATO üyeleri arasında hepimizin birlik halinde kalmamızın vazgeçilmez olduğu bir zamanda bu, Avrupa güvenliğinin yanı sıra NATO'nun birliğini de baltalıyor" diye konuştu.

Miçotakis ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği girişimlerine atıfta bulunarak, "AB ailesine katılmak isteyen bir ülke için bunlar tipik davranışlar değil" söyleminde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Perşembe günü bir açıklama yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamasında, "Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Bilgiç, açıklamasında "Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır" demişti.