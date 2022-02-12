Migros, çöpteki çürük sebzeleri alan emekçiyi hırsızlık suçlamasıyla işten attı: 'Hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim'

12 Şubat 2022 Cumartesi, 15:25

Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verilmişti.

Migros Depo işçilerinin eylemi Esenyurt Depo önünde sürerken Migros’un Merter’deki bir şubesinde çalışan işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca işveren tarafından hırsızlık suçlamasıyla savunması alındı. DİSK Tekstil’in Merter Şubesi’nden savunma konusunda destek alan işçinin yazdığı savunma ise sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV’nin haberinde konuşan DİSK Tekstil Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, işçinin kendilerine başvurduğunu ifade ederek Migros’un işçi düşmanlığının bir başka boyutunun gözler önüne serildiğini ifade etti.

“Asgari ücret alıyorum. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çürük malzemelerden seçerek eve götürmek istedim” diyen işçi bunun hırsızlık olmadığını söyledi. İşçinin savunmasının son cümlesi ise “Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim” oldu.



