Migros depo işçilerinin eyleminde gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edilen Başaran Aksu serbest bırakıldı

Migros depo işçilerinin eyleminde dün gözaltına alınan 100 işçi serbest bırakılırken, bugün adliyeye sevk edilen Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu da ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TUNCAY ÖZİLHAN’IN VİLLASININ ÖNÜNDE EYLEM

Yüzde 28 zam dayatmasına karşı Migros depo işçileri, başlattıkları direnişin dokuzuncu gününde Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde eylem yaptı.

İşçiler taleplerini de sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyince polis müdahale ederek, işçileri ablukaya aldı.

Aralarında Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) yönetiminin de bulunduğu yaklaşık 100 işçiye polis müdahale ederek ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da bulunuyordu.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınanlar götürüldükleri İstanbul Fatih’te bulunan Vatan Emniyet’te ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Başaran Aksu'nun gözaltı işlemleri devam etti.

Bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Başaran Aksu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.