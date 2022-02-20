Migros işçisi Gülabi Aksu'dan gözaltı sonrası açıklama

Polis aracında kelepçeli fotoğrafı Türkiye'nin gündemine oturan Migros işçisi Gülabi Aksu, "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 09:40
Migros işçisi Gülabi Aksu'dan gözaltı sonrası açıklama
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İstanbul Esenyurt'ta İşten çıkartılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi Migros işçilerinin Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yaptığı eylemde gözaltına alınan Gülabi Aksu, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesapları üzerinden videolu açıklama yayınlayan Aksu, "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum" dedi.

Aksu, "Bizim gibi daha çok insan var. Türkiye'nin birçok yerinde işçi eylemleri var. İşçiler dışarıda. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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