Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Migros işçileri açıklaması: "Göz yummayacağız"

19 Şubat 2022 Cumartesi, 13:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros işçilerinin yaptığı, Türkiye’nin gündemine oturan eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgin, “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız” dedi.

Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 19, 2022

NE OLMUŞTU?

İşten çıkarılan Migros depo işçileri, patron ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yaptı. İşçilerin bazıları gözaltına alınmıştı.

Polis, işçileri ters şekilde kelepçeleyerek gözaltı aracına bindirmişti. Gözaltına alınan işçiler akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.