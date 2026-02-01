Geçen gün "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun'un erkek arkadaşı da gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinde erkek arkadaşıyla birlikte Hollanda’da uyuşturucu kullandığını beyan eden sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun’un erkek arkadaşı Batuhan Can gözaltına alındı.

MİKA RAUN TUTUKLANMIŞTI

Uyuşturucu ve fuhuşa teşvik iddialarıyla gözaltına alınan Mika Can Raun, dün öğle saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Raun, savcılıkta verdiği ifadede yaklaşık 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığını kabul etmiş; fuhuşa teşvik ve evinde uyuşturucu partileri düzenlediği yönündeki iddiaları ise reddetmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Savcılık ifadesinde yer alan beyanında Raun, şunları söylemişti:

“İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisiyle üç yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım.”

Soruşturma kapsamında Batuhan Can’ın gözaltına alınmasına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.