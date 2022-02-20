Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 20 bin 265 öğrenci Kürtçe'yi tercih etti
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun seçmeli dil derslerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20 bin 265 öğrencinin seçmeli dil olarak Kürtçe'yi tercih ettiğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Şubat 2022 tarihinde Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, okullarda okutulan seçmeli dil derslerini ve bu dersleri seçen öğrenci sayısını sordu.
Bakan Özer ise önergeye 17 Şubat’ta yanıt verdi. Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20 bin 265 öğrencinin, dil bilimcilerin Kürtçe'nin lehçeleri olarak kabul ettiği Kurmancca ve Zazaca dersini seçtiğini açıkladı.
Bakan Özer ayrıca, 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin Adığece (Latin alfabesinde), Abazca (Kiril alfabesinde), Lazca, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça dillerini de tercih edebildiğini bildirdi.
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