Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan'ı aratmadı: 'Ezan ve bayrak'la propaganda...

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:03

AKP’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"KAZANIMLAR KAYBEDİLİR" İDDİASI!

14 Mayıs seçimleri hatırlatarak, Millet İttifakı'nın desteklenmesi halinde terör konusundaki kazanımların kaybedileceğini iddia eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. ‘Teröristleri serbest bırakalım’ diyorlar, özerklikten bahsediyorlar. Bunlar resmen bazı konularda takiye yapıyorlar. Bunlar çakma terörle mücadeleci. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu konularda herkesin sorumluluğu var. Bunlara dikkat etmeliyiz."

"BAYRAĞIMIZ İNMESİN, EZANLAR DİNMESİN"

Akar, katıldığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlediği "Anneler Günü" etkinliğinde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aratmayarak, 'ezan ve bayrak' propagandası yaptı:

"Teröristlerin elebaşları seçimden medet umuyor. Çünkü teröristlerle iltisaklı olan partiler ve onlarla iltisaklı olan ittifak, teröristlere söz veriyor, 'Bebek katilini, teröristleri çıkaracağız' diyorlar. Bütün kazanımları kaybedeceğiz. Tekrar başa dönülecek. Buna milletimizin feraseti müsaade etmez. Terörle mücadele konusunda çektiklerimiz ortada. Tekrar başa dönmek istemiyoruz. Bu seçimlerde kimse teröristlere can suyu vermesin, teröristlerin başlarına solunum cihazı kimse takmasın. Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin diyoruz."

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI!

Akar, tahıl koridoruna ilişkin ise, şunları söyledi:

"22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz."