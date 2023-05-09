Yandaş Yeni Şafak'ın manşeti Erdoğan ve bakanlarla ters düştü: 'Demek günlerdir terörist övüyorlarmış!'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:35

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İKTİDAR İMAMOĞLU'NU SUÇLADI, 'AMASIZ' KINAYAMADI

Yaşananlara tepki yağarken; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları başta olmak üzere saldırıdan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu, muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, İmamoğlu'na yönelik saldırı için, "Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu kadar herkesin çok motive olduğu, kitlesini sahaya sürdüğü bir ortamda böyle bir hadisenin yaşanması üzüntü verici. Ben herkese geçmiş olsun diliyorum öncelikle. Fakat şimdi birkaç unsur var. Bu şey içerisinde kayboldu gibi. Fotoğrafa da bakmak lazım" diye konuştu.

Yaşananları 'amasız', 'fakatsız' kınayamayan bir diğer isim Bakan Mustafa Varank da "Biz şiddete karşıyız. Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın" dedi.

SOYLU: İLK TAŞI ATAN FETÖ BAĞLANTILI

Tartışmalar sürerken; TV Net'te "Net Bakış Özel" programında Erzurum'daki saldırıya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Olayda 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

YENİ ŞAFAK BAKANLARLA 'TERS DÜŞTÜ'

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de, manşetine söz konusu 'FETÖ' iddiasını taşıdı.

"Provokasyondan FETÖ izi çıktı" başlık haberde taş atanlardan birinin istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. olduğu; Akif K.'nin de FETÖ’den işlem görmüş olduğu öne sürüldü.

Erdoğan ve bakanlarının İmamoğlu'nu suçlayıcı açıklamaları dikkate alındığında, iktidarın FETÖ'cü bir organizasyona mı sahip çıktığı sorusu gündeme geldi.

Öte yandan Yeni Şafak'ın bu haberi, başta Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "İBB'de terörist barındırıyor" şeklindeki temelden yoksun iddiaları akıllara getirdi.

Yeni Şafak'ın bu manşeti Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlanmazsa, 15 Temmuz darbe girişiminden 7 yıl sonra TSK'de FETÖ'cülerin çalıştırılmaya devam ettiği ortaya çıkmış olacak.

İşte o manşet...

TERKOĞLU: 'DEMEK GÜNLERDİR BAKANLAR TERÖRİST ÖVÜYORMUŞ!'

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu da Yeni Şafak'ın söz konusu haberini Twitter'dan alıntıladı.

Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demek günlerdir saldırganlara övgü dizen bakanlar-vekiller, terörist övüyormuş. Demek Savunma Bakanı, 15 Temmuz'dan 7 yıl sonra bile, FETO'yu TSK'da tutmaya devam ediyormuş.

Demek saldırıya müdahale etmeyen Vali ve Emniyet Müdürü örgütün elini rahatlatıyormuş. Ben öyle anladım!"