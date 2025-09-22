Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk hacklendi mi? 'Siberislam' ayrıntısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 21:44:00
Haber Merkezi
Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün internet sitelerine erişim sağlanmadı. Kısa bir süre sonra ise siteler yeniden aktif hale geldi.

Demirören Medya Ajansı’na bağlı Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün internet sitelerine erişim sağlanmadı. Kısa bir süre sonra ise siteler yeniden aktif hale geldi.

Söz konusu sitelerde 'Siberislam' isimli bir grubun mesajı yayınlandı.

