Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk hacklendi mi? 'Siberislam' ayrıntısı

Demirören Medya Ajansı’na bağlı Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün internet sitelerine erişim sağlanmadı. Kısa bir süre sonra ise siteler yeniden aktif hale geldi.
Söz konusu sitelerde 'Siberislam' isimli bir grubun mesajı yayınlandı.
