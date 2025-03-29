Milyonlarca yurttaş meydanlarda adalet ararken öğrenciler en ön saftaydı: Üniversiteli ne istiyor?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:30

Milyonlar tepkilerini meydanlardaki eylemlerde dile getirirken eylemlere polisin sert müdahalesi damga vurdu. Eylemlerin en dikkat çeken unsurları üniversite öğrencileri oldu. Hem kitlesellik hem de kararlılık anlamında öne çıkan üniversite öğrencileri ne istiyor? Cumhuriyet bu sorunun yanıtını öğrencilere sordu. Gözaltı kararının alındığı gün Saraçhane’ye yürümek için polis barikatını aşan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Güneş C. (23), “Susarsak daha da kötüleşecek. Artık polisi görünce hissettiğimiz şey güven değil korku. Gözaltında çıplak aranan, tehdit edilen ve şiddet görenler var, bunları düşünmek bile insanın içini buz gibi ediyor” diye konuştu. İstanbul Üniversitesi’nde akademisyenler açıktan destek vererek dersleri kampüste işliyor, bazıları tarafsız kalıyor ancak geçtiğimiz hafta bir akademisyen derslere gelmeyen öğrencilere yönelik idari işlem başlatılacağını mesaj yoluyla öğrencilere iletti.

ODTÜ’de protestoların başladığı ilk üç gün çok sert müdahale yapıldı. Önceki gün öğrencilere gece saatlerinde kampüste otururken plastik mermi ile müdahale edildi ve öğrenciler gözaltına alındı. ODTÜ’den Furkan K. (22) “Bacağımda plastik mermi ve jopların morlukları hâlâ duruyor. Suratına plastik mermi gelenler var. TOMA’nın ıslatması sonucu soğuktan donacak hale geldik. Korku hissetmiyorum. Bardağın taştığı son damladayız” dedi.

‘KORKMUYORUM’

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum tarafından atanan akademisyenlerin dışında akademisyenler protestolara destek veriyor ve öğrencilere dersler konusunda kolaylıklar sağlıyor. Güvenlik görevlileri öğrencileri fişlediği iddia edildi ve ardından toplu şekilde okuldan uzaklaştırma cezaları verildiği öne sürüldü. Umut G. (20) “Gözüme direkt kapsül mermi geldi, önlerde bile değildim. Ben götürülürken bacağı kırık bir çocuk vardı. Korkmuyorum aksine çok umutluyum. 40-50 bin insanı bir arada görünce cesaret doldum” diye konuştu.

‘AİLEM ARANDI’

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) boykota katılan akademisyenlerin aranıp uyarıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin ise aileleri okul ve yurt yönetimleri tarafından arandığı iddia edildi. Öğrencilerden D. P. şunları söyledi: “Yanlış bir şey yapmıyorum bu yüzden korkmuyorum da. Kimlik fotoğraflarımız polis olup olmadığını doğrulayamayacağımız insanlar tarafından çekiliyor. Fişlenme ihtimalimiz olduğu için aldığımız yaralar sonucu doktora bile gidemiyoruz. Ailem iki polis tarafından arandı ve listede olduğum yakında alınabileceğim söylendi.”

Vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de protestolara katılan öğrencilerin idari kadrodaki bazı akademisyenler tarafından fişlendiği öne sürüldü.

Ankara Başkent Üniversitesi’nde öğrenci olan Ata T. (21), “Pazartesi günü üniversitede Ülkü Ocakları adı altındaki bazı gruplar bize saldırdı, bıçak çekildi, öğretmenimiz yumruklandı” diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilerin rektörlük ile yaptıkları görüşmeler sonucunda protestolara katılan öğrencilere yönelik soruşturma uygulanmayacağı öne sürüldü. Öğrencilerden Sude B. (22), “Gözaltı ve tutuklamaların bizi korkutamayacağını gösterdik. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi’nden Zeynep S. (21), “Öğrencilerin ayaklanmasının tek sebebi İmamoğlu değil. Son yıllarda yoksulluk, okulların içinin boşaltılması, mezun olunca iş bulmanın zorluğu gibi nedenler sokağa inmeyi mecbur kıldı” dedi.

'APOLİTİK GENÇLİK ALGISINI EZİP GEÇTİK'

Protestoların başladığı ilk günden beri hareketliliğin sürdüğü İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bazı akademisyenler derse gelen öğrencilere fazladan puan vaat ederek boykot kırıcılık yaptığı iddia edildi. Çiğdem E. (22) yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Amacımız ayaklar altına alınan haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak. Okulumla gurur duyuyorum. Bunca zamandır pompalanan ‘apolitik gençlik’ algısını ezip geçtik. Okulumuzun tarihine sahip çıktık.”