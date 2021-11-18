Mimar Sinan mezunlarına Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
Mimar Sinan’dan mezun olan sanatçılar, Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nin sahibi oldu.
Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümünden dereceyle mezun olan sanatçılar, Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde armağanlarını aldı. Dereceye giren dokuz başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını verildi. 2021 yılının ödül alan isimleri resim bölümünden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran; heykel bölümünden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz; geleneksel Türk sanatları bölümünden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.
‘BİZİ GURURLANDIRACAKLAR’
Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında başlatılan ve Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen ödüller, 28. kez sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sanatın büyülü dünyasında çıktıkları yolda, genç sanatçılarımızın önemli başarılara imza atarak hem kendilerini hem de bizleri gururlandıracaklarına olan inancım sonsuz” diyerek çeyrek asrı geçen ödüllerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi de konuşmasında sanatçının emeğinin desteklenmesi ve emeğinin görülmesinin önemini vurguladı.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı