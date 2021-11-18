Mimar Sinan mezunlarına Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri

18 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümünden dereceyle mezun olan sanatçılar, Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde armağanlarını aldı. Dereceye giren dokuz başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını verildi. 2021 yılının ödül alan isimleri resim bölümünden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran; heykel bölümünden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz; geleneksel Türk sanatları bölümünden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.

‘BİZİ GURURLANDIRACAKLAR’

Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında başlatılan ve Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen ödüller, 28. kez sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sanatın büyülü dünyasında çıktıkları yolda, genç sanatçılarımızın önemli başarılara imza atarak hem kendilerini hem de bizleri gururlandıracaklarına olan inancım sonsuz” diyerek çeyrek asrı geçen ödüllerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi de konuşmasında sanatçının emeğinin desteklenmesi ve emeğinin görülmesinin önemini vurguladı.