Minik Kaan’ın nefesi azalıyor

25 Kasım 2022 Cuma, 07:01

SMA Tip 1 hastası olan 18 aylık Kaan Efe için zaman tükeniyor. Adına konserler ve maçlar düzenlenen, her yaştan öğrencinin okullarında bağış topladığı SMA Tip 1 hastası 18 aylık Kaan Efe için zaman daralıyor. İhtiyacı olan 2 milyon doların yüzde 65’ini toplayan aile, çocuklarının nefes almaya zorlanmadan önce iğne olması gerektiğini söyleyerek vatandaşlardan yardım istedi. Kaan Efe için konser ve yardım etkinliği yapılmasına karşın gerekli paranın toplanamadığına dikkat çeken Mehtap ve Barış Şanal çifti, çözümün ise yurtdışındaki gen tedavisi olduğunu vurguladı. Bebeklerinin gözleri önünde, günden güne eridiğini söyleyen aile ellerinden hiçbir şey gelmemesinin ise kendilerine ıstırap verdiğini açıkladı.

ALTI AY KALDI

Şubat ayında valilik izinlerinin sona ereceğini kaydeden baba Barış Şanal, “Ama daha da önemlisi tedavi için iğneyi iki yaşına kadar olması şart. Geriye sadece altı ayımız kaldı. Fakat biz yılbaşına bile kalmasını istemiyoruz. Çünkü Kaan Efe’nin nefes alması her geçen daha da zorlaşıyor. Bu hastalık ciğerleri oldukça fazla etkilediğinden böyle devam ederse yılbaşında nefes almakta zorlanacak ve trake açılıp (boğazından delik açılıp) nefes alması gerekebilecek. Biz bu aşamaya gelmeden yardımseverlerin desteğiyle bu parayı toplamak istiyoruz” diye konuştu.

Halen 12 milyon TL’ye ihtiyaçları bulunduğunun altın çizen baba Şanal, “Evladımız için bu tür kampanyalara destek veren “Elim Sende” ve “1 Avro 1 insan” platformlarının da yardımını isteyeceğiz. Onların sayesinde inanıyoruz ki minik Efe’miz bir an önce sağlığına kavuşacak” ifadelerini kullandı.