Misafir olarak kaldığı evde merdivenlerde ölü bulundu

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta ikamet etmekte olan 41 yaşındaki Ümit Özdemir, 1 hafta önce iş bulup çalışmak için Manavgat'ta tersanede çalışan bir akrabasının yanına geldi.

Akrabasının evinde kalmaya başlayan Özdemir, dün akşam saatlerinde ikametin merdivenlerinde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde nabız alınamayan Özdemir'e kalp masajı uygulandı. Ambulansa alınan Ümit Özdemir, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.

Özdemir'in astım ve bronşit gibi rahatsızlıklarının bulunduğu, nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle 2 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gördüğü bildirildi.