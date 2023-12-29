MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:55

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:17

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki IŞİD’li Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyşi, Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Eşani’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

ORTAK OPERASYON

MİT, IŞİD'in Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel EL-Şuveyşi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; IŞİD’e katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de IŞİD bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Operasyon neticesinde IŞİD adına Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 'Selman-ı Farisi Taburu' olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar 37' operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.