Miyase İlknur yazdı: Kayıp 29 milyon doların akıbeti

23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:59

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur "Kayıp 29 milyon doların akıbeti" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Daha önceki yazılarında da Kasım Garipoğlu’nun kayıp 29 milyon dolarına değinen İlknur, bugünkü yazısında ortaya çıkan yeni belgelerde izine rastlanılan 29 milyon doların nasıl kaybolduğunu ele aldı.

Kasım Garipoğlu'nun 21.02.2017 tarihinde İngiltere’de şubesiz bankacılık lisansına başvuru amacıyla GKBK Limited isimli bir şirket kurduğunu belirten İlknur, "Kayıtlardan GKBK Limited’in sermayesinin 16 Aralık 2019 yılına kadar değişmeden 10 GBP olarak kaldığı görülüyor" dedi.

İlknur yazısının devamında "Kuruluş sonrası GKBK Limited’in sermayesi 2019 yılı sonuna kadar 10 GBP iken Aralık 2019 - Mart 2020 dönemi içinde bu şirkete 29 milyon doların (22.5 milyon GBP) ödenmiş sermaye olarak aktarıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Miyase İlknur'un yazısı şöyle;

Kasım Garipoğlu’nun kayıp 29 milyonu için daha önce iki yazı yazmıştık. Bugün yeni çıkan bilgiler ışığında kayıp 29 milyon doların izini sürmeye devam edeceğiz.

Bu konuya bu kadar takılmamızın nedeni iç edilen milyon dolarların faturasının günahsız altı insana kesilmesi ve hayatı karartılan bu altı kişiden S.E’nin yaşadıklarına dayanamayarak intihar etmesi.

Neyse lafı uzatmadan yeni belgelerde izine rastladığımız 29 milyon doların nasıl lüpletildiğini anlatmaya başlayalım.

Kasım Garipoğlu’nun Asyalı müşterilere ait paraları, müşterilerin bilgisi dışında, Asya’daki ülke müdürlerinin yardımıyla, değişik ülkelerdeki banka hesapları üzerinden dolaştırarak Almanya’da kurmuş olduğu Delta Kapital adlı şirkete gönderdiğini daha önce belge ve yazışmalarla ortaya koymuştuk. Delta Kapital’e giden bu paraların Almanya’daki ülke müdürü yardımı ile beş hafta gibi kısa bir sürede sıfırlandığı kurum içi raporlamalardan görülmüştü.

Delta Kapital’de sıfırlanan paranın akıbeti bu şirketin kayıtlarına erişim mümkün olmadığından bilinemiyordu. Ancak Kasım Garipoğlu’na ait başka bir şirketin kamuya açık kayıtları incelendiğinde paranın nereye gittiği ve nasıl yok olduğu anlaşılıyor.

DOLARLAR SEYAHATTE!

Elimizde olan belgelere göre Kasım Garipoğlu 21.02.2017 tarihinde İngiltere’de şubesiz bankacılık lisansına başvuru amacıyla GKBK Limited isimli bir şirket kuruyor. Kayıtlardan GKBK Limited’in sermayesinin 16 Aralık 2019 yılına kadar değişmeden 10 GBP olarak kaldığı görülüyor.

GKBK Limited’e 15 Mayıs 2017 yılında ABD pasaportu sahibi Feyzullah Eğriboyun yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Bankacılık piyasası Feyzullah Eğriboyun’u iyi tanır. Zira kendisi 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün Bank Asya’sında genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Bu kişiyle ilgili, 15 Temmuz sonrasına ilişkin tek kayıt bu şirketteki atama. Bunun dışında sosyal medya hesabı dahil olmak üzere kendisi hakkında hiçbir kayda rastlanmıyor.

Kuruluş sonrası GKBK Limited’in sermayesi 2019 yılı sonuna kadar 10 GBP iken Aralık 2019 - Mart 2020 dönemi içinde bu şirkete 29 milyon doların (22.5 milyon GBP) ödenmiş sermaye olarak aktarıldığı görülüyor. Sermaye girişleri, tam da kendisini uyararak istifa eden yöneticilere karşı yönelttiği suçlamaya konu zaman dilimi ve Delta Kapital’den çıkarılarak sıfırlanan 29 milyon dolar müşteri parası ile kusursuz bir şekilde örtüşüyor.

Aynı şekilde sahibi olan GKBK Holding Ltd. ismi de GH Investment Holding Ltd. olarak değiştiriliyor. Belli ki geçmişe dair izleri mümkün olduğunca muğlaklaştırmak istiyorlar.

Sermaye girişlerine konu bu paralar altyapı, lisanslamalar, pazarlama ve insan kaynakları için harcanıyor ancak sermaye girişi sonrası şirkete sadece tanıtım ve pazarlama için verilen geçici izin, başvuru süreci sonunda iptal edilerek lisans başvurusu reddediliyor. Böylece Garipoğlu ailesi kendisine ait olmayan paraları almayı başaramadıkları bir banka lisansı için kontrolsüzce harcayarak şirketi zarara uğratıyor ve bu paraların kaybına sebep oluyor.

SPK NASIL İZİN VERDİ?

KAP kayıtlarına göre FX piyasası aracı kurumlarından olan Işık FX’in sahipliği de arada yeni kurulan Hollanda merkezli Kapital Investment Group (KIG) üzerinden Garipoğlu ailesine verilmiştir. Hakkında bunca şaibe bulunan, banka hortumlama hikâyesinin kahramanı, haklarında yurtdışında inceleme ve soruşturma başlatılması kaçınılmaz olan bir ailenin fertlerinin sahip olduğu bir kuruma, sermaye piyasalarının güvenilirliğini korumak gibi önemli bir görevi bulunan SPK’nin hangi gerekçelerle lisans verdiği de soru işareti.

Işık Menkul’ün sermaye artırımına ilişkin paranın kaynağının da derinlemesine sorgulanması gerekir. KIG yeni kurulmuş bir şirket iken Işık Menkul’ün sahipliğinin verilmesi ilginç. Bu tür sahipliklerde genel kural, bir tüzelkişinin lisanslı bir şirkete sahip olmadan önce en az üç yıllık vergi dairesi bağımsız denetim onaylı mali tabloları ile son beş yıllık noter onaylı bilanço detaylarının bulunmasıdır.