Moda Sahnesi'nin elektriği ikinci kez kesildi!

İstanbul Kadıköy'deki Moda Sahnesi'nin elektriği bir ayda ikinci kez kesildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:25
Moda Sahnesi'nin elektriği ikinci kez kesildi!
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Fahiş elekrik faturaları sebebiyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği 10 Mart sabah saatlerinde kesilmiş, yoğun kamuoyu baskısı sonrasında elektrik tekrar açılmıştı. 

Moda Sahnesi'nin elektriği bugün tekrar kesildi. Moda Sahnesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

 



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