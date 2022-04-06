Moda Sahnesi'nin elektriği ikinci kez kesildi!
İstanbul Kadıköy'deki Moda Sahnesi'nin elektriği bir ayda ikinci kez kesildi.
Fahiş elekrik faturaları sebebiyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği 10 Mart sabah saatlerinde kesilmiş, yoğun kamuoyu baskısı sonrasında elektrik tekrar açılmıştı.
Moda Sahnesi'nin elektriği bugün tekrar kesildi. Moda Sahnesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Bugün bir ay içerisinde ikinci kez elektriğimiz kesildi.#ödemiyoruz @TCKulturTurizm@SabanciHolding @enerjisa@herkesicinCHP @kilicdarogluk@Canan_Kaftanci@ibb_kultur@kadikoybelediye pic.twitter.com/cqv9RmxRML— moda sahnesi (@modasahnesi) April 6, 2022
Video Haberler
- 'Hiç anlamadığım anda tokadı yapıştırdı'
- Bilgen'den 'logo' ve 'ittifak' açıklaması
- Kavuncu'ya saldırıya 1 yıl hapis istemi
- Milli parkta yangın
- Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
- Çayevine 'sahte içki' baskını
- İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam
- 'Affını isteme vakti gelip çattı'
- Ramazan kolisi ne kadara doldu? Fiyatlar dudak uçuklattı
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
En Çok Okunan Haberler
- 'Ağzınızla kuş tutsanız başaramayacaksınız'
- TBMM Müsilaj Komisyonu araştırmayı tamamladı
- Diyanet şikayet etti, RTÜK ceza yağdırdı
- Kadıköy'de taksicilere denetim
- Seher öğretmeni kurtaran itfaiye amiri: Yaşaması mucize
- Bir ülke daha maske zorunluluğunu kaldırıyor
- 'Nihat Özdemir’in açıklamaları tarihi bir fırsattır'
- 'Hiç anlamadığım anda tokadı yapıştırdı'
- Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
- Konya'da 'taşkın' tedirginliği: Ekipler teyakkuzda