Moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu, Britanya İmparatorluk Nişanı aldı

19 Kasım 2021 Cuma, 10:55

Britanyalı bir anneyle Türk bir babanın oğlu olarak Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Moralıoğlu, Birleşik Krallık'ta yaptığı kıyafet tasarımlarıyla büyük ses getirdi. Moralıoğlu, çarşamba günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Kraliyet Prensesi Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor tarafından Britanya Kraliyet Madalyası'yla ödüllendirildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; törene eşi Philip Joseph'la katılan 44 yaşındaki tasarımcı, madalyayı moda sektörüne yaptığı katkılar için aldı.

Tasarımcının ikiz kız kardeşi Sara, "Kanada'da büyüyüp, televizyonda gördüklerimiz dışında moda dünyasıyla hiçbir temasımız olmadığı düşünüldüğünde, bu gerçekten sıradışı" dedi.

TASARIMLARI MICHELLE OBAMA TARAFINDAN GİYİLDİ

2005'te kendi markası Erdem'i oluşturan Moralıoğlu'nun tasarladığı kıyafetleri giyenler arasında Cambridge Düşesi Catherine Elizabeth Middleton, eski ABD First Lady'si Michelle Obama, oyuncu Keira Knightley ve Nicole Kidman bulunuyor.