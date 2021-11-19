Moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu, Britanya İmparatorluk Nişanı aldı
44 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu, 17 Kasım Çarşamba günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Britanya Kraliyet Madalyası'yla ödüllendirildi. Moralıoğlu'nun kıyafetlerini Michelle Obama ve Nicole Kidman gibi isimler giymişti.
Britanyalı bir anneyle Türk bir babanın oğlu olarak Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Moralıoğlu, Birleşik Krallık'ta yaptığı kıyafet tasarımlarıyla büyük ses getirdi. Moralıoğlu, çarşamba günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Kraliyet Prensesi Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor tarafından Britanya Kraliyet Madalyası'yla ödüllendirildi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; törene eşi Philip Joseph'la katılan 44 yaşındaki tasarımcı, madalyayı moda sektörüne yaptığı katkılar için aldı.
Tasarımcının ikiz kız kardeşi Sara, "Kanada'da büyüyüp, televizyonda gördüklerimiz dışında moda dünyasıyla hiçbir temasımız olmadığı düşünüldüğünde, bu gerçekten sıradışı" dedi.
TASARIMLARI MICHELLE OBAMA TARAFINDAN GİYİLDİ
2005'te kendi markası Erdem'i oluşturan Moralıoğlu'nun tasarladığı kıyafetleri giyenler arasında Cambridge Düşesi Catherine Elizabeth Middleton, eski ABD First Lady'si Michelle Obama, oyuncu Keira Knightley ve Nicole Kidman bulunuyor.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Soylu'ya kötü haber
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Kapalıçarşı esnafından dolar ve altın yorumu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Şakkadanak dolar satarım diyen Batırel'den yeni analiz
- Faiz kararına ekonomistlerden sert tepki
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- Demirtaş'tan, Kılıçdaroğlu'na destek