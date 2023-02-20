Mor Dayanışma’dan mektup kampanyası

Mor Dayanışma Kadın Derneği, deprem bölgesindeki kadınlarla dayanışmayı güçlendirmek ve feminist dayanışmayı büyütmek için mektup kampanyası başlattı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00
Mor Dayanışma’dan mektup kampanyası
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Deprem bölgesindeki kadınlara destek amacıyla başlatılan mektup kampanyasında mektuplar Beyoğlu ve Kadıköy’deki belirli noktalarda toplanılarak bölgedeki kadınlara iletilecek.

Mor Dayanışma Derneği’nden Beril Hepgoncalı, “Deprem bölgelerinden kadınların bizlere gönderdiği ihtiyaçları burada toparlayıp dayanışma tır’ıyla bölgelere aktarıyoruz. Psikososyal destek, eğitim ve çocuk vb. komisyonları kurup doğrudan bölgedeki kadınlara ve çocuklara destek olmak adına çalışmalar yürütüyoruz.  Mektup kampanyasını da bölgelerdeki kadınlarla dayanışmamızı sürdürmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına başlattık. Yazılan mektuplar gönüllü arkadaşlarımızla bölgeye götürülüp kadınlara verilecek” diye konuştu.  


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