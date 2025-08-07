Moto Kuryelere Adalet Hareketi kuruldu: 'Yaşam hakkı istiyoruz!'

"Sıcak soğuk demeden, ölüme sürülüyoruz" diyen moto kuryeler, hakları için örgütlenmeye başladı. Yaşam hakları ve sosyal güvenceleri için bir araya gelen moto kuryeler, "Moto Kuryelere Adalet Hareketi"nin kuruluşunu ilan etti.

'ESNAF KURYE' ALDATMACASI

Pandemi döneminde e-ticaretin altın çağını yaşadığına dikkat çeken hareket, moto kuryelerin bu süreçte sömürüldüğünü, haklarının gasp edildiğini ve canlarının hiçe sayıldığını belirtti.

Moto Kuryelere Adalet Hareketi adına yapılan açıklamada, sektörde çalışan 1 milyonun üzerindeki kuryenin büyük çoğunluğunun "esnaf kurye" adı altında hukuken güvencesiz, fiilen sorumsuz bırakıldığı vurgulandı.

“Şirketler moto kuryeleri sözde ‘esnaf’ statüsüne hapsederek sosyal güvenceden, insanca ücretten ve insan haklarından mahrum bırakmaktadır. Bu bir hukuki aldatmacadır!’

120’DEN FAZLA KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Hareketin paylaştığı verilere göre, son iki yılda trafikte 120’den fazla moto kurye hayatını kaybetti. Ölümlerin en büyük nedenlerinden biri olarak, şirketlerin kuryelere uyguladığı “hız baskısı” gösterildi:

“Hız baskısı, moto kuryelerin ölüme gönderilen piyonlar olma halini perçinlemektedir. Hız baskısı, moto kuryelerin ölüme sürdüğü en kısa yoldur!” diyen hareket, ölüm ve kaza risklerine rağmen insani koşullarda çalışma taleplerinin karşılıksız kaldığını belirtti.

ÇOCUKLAR KURYE OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR

Açıklamada yer alan en çarpıcı başlıklardan biri ise çocuk kuryeler. Pek çok çocuğun okul yerine Moto kuryelik yaptığı vurgulandı. Hareket bu durumu “toplumsal bir utanç” olarak tanımladı.

MOTO KURYELERİN 5 TEMEL TALEBİ SIRALANDI

1) ESNAF KURYELİK TANIMI SON BULMALIDIR: Tüm kuryeler kadrolu ve sigortalı çalıştırılmalıdır! İktidar bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri derhal hayata geçirerek, şirketlerin bu hukuk dışı işlemine ivedilikle son vermelidir.

2) YAŞAM HAKKI SAĞLANMALIDIR: Hız baskısı son bulmalı; zorunlu trafik eğitimi, araç bakımı ve insani çalışma süreleri insan hakları ve anayasadan doğan haklar temelinde yeniden düzenlenmelidir.

3) ÇOCUKLAR MOTO KURYE DEĞİL, ÖĞRENCİ OLMALIDIR: Çocuk işçiliğine son verilmelidir.

4) ADİL ÜCRET: Asgari ücretin altında çalıştırma yasaklanmalı; yıpranma payının, fazla mesai ödemelerinin eksiksiz yapılma sağlanmalıdır.

5) DEVLET DENETİMİ: İktidar kayıt dışı ekonomiye göz yummamalıdır. Moto kurye olmak isteyen vatandaşlara gerekli ve yeterli eğitimler devlet denetimi ve güvencesi ile sağlanmalıdır. İktidar, moto kuryelerin insanca bir gelir, insanca çalışma koşulları, can güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması için şirketlerin tüm sorumululuğu üstlenmesi adına gerekli yasal düzenlemeleri derhal çıkarmalı ve bu doğrultuda denetimleri artırmalıdır.

Moto Kuryelere Adalet Hareketi, tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve duyarlı yurttaşları bu adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

“Bu sayfa, moto kuryelerin örgütlü hak arayışının sivil platformudur. Sesimiz artık daha gür çıkacak. #MotoKuryelereAdalet”