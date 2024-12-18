Motokurye ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:02

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:02

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 Kasım’da meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Görkem Memduh Yaşin, kavşakta restoranda motokurye olarak çalışan Mustafa Arıcan’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Arıcan, 8 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Görkem Memduh Yaşin hakkında “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ankara 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, kazanın yaşandığı bölgede hız sınırı 50 kilometre olmasına rağmen, sürücünün 70 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Raporda, Görkem Memduh Yaşin’in yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu belirtilirken, kırmızı ışık ihlali yaptığı da ifade edildi. Motokurye Mustafa Arıcan’ın ise yüzde 25 kusurlu olduğu bildirildi.

“AKLIM ANNEMDEYDİ”

İddianamedeki ifadesinde sürücü Yaşin, kırmızı ışığı fark etmediğini savunarak, “Annem yeni ameliyat olmuştu, aklım annemdeydi. Bu nedenle dikkatimi yola veremedim” dedi. Ancak, bilirkişi raporunda yer alan hız aşımı ve trafik kurallarını ihlal etmesi, sanığın asli kusurlu olduğunu gözler önüne serdi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına dahil edildi. Görüntülerde, otomobilin kavşakta hızla motosiklete çarptığı ve motokuryenin metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

Mustafa Arıcan’ın ailesi ise sürücünün en ağır cezayı almasını talep etti. İlk duruşmada mahkeme, Görkem Memduh Yaşin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.