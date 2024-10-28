Motorlu testere ile odun keserken bacağını kesti

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:14

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:14

Fındıkı Mahallesinde bir turizm şirketinin de sahibi olan Hüseyin Sevci evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmek isterken kazayla bacağını kesti.

Bacağından derin şekilde kesi yarası alan Hüseyin Sevci, özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Sevci’nin bacağına dikiş atıldı.