Motorlu testere ile odun keserken bacağını kesti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışırken, kazayla kendi bacağını kesti.

Motorlu testere ile odun keserken bacağını kesti
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:14

Fındıkı Mahallesinde bir turizm şirketinin de sahibi olan Hüseyin Sevci evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmek isterken kazayla bacağını kesti.

Bacağından derin şekilde kesi yarası alan Hüseyin Sevci, özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Sevci’nin bacağına dikiş atıldı.


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