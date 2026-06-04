Motosikletliye çarpmamak isterken İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de sağ şeritten gelen motosikletliye çarpmamak için manevra yapan seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı istikametteki İETT otobüsüne çarptı. İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenilirken, kazada hafif yaralandığı belirlenen 1 kişi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakent Mahallesi 221'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 PMG 924 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K., sağ şeritten gelen 34 MTP 147 plakalı motosikletli Tarık Z.B.'ye çarpmamak için sola doğru manevra yaptı.

Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Kazada İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü Tarık Z.B. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, sürücüler ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.