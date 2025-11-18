MSB açıkladı: 'İran hududunda 81 bin 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerinin İran sınırında yaptığı arama tarama faaliyeti sonucunda 3 çuval içinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu maddenin tespit edildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin Şemdilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini" bildirdi.

"Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdilli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."