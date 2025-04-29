Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:39

MSB, Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sürecini başlatmıştı. Yükümlülerin, sevk tarihleri geldiğinde birliklerinde olmaları gerektiği belirtildi. Yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri açıklanmıştı. Mayıs ayı celbi için yükümlüler, 28 Şubat’a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bu süreçte silahaltına alınacak adayların sınıflandırma sonuçları ise e-Devlet üzerinden duyurulacak. Peki, MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Mayıs ayı celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs celbi için askerlik sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuracak.

1'inci grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er) sevk tarihi: 8 Mayıs

2'nci grup (Er) sevk tarihi: 12 Haziran

3'üncü grup (Er) sevk tarihi: 10 Temmuz

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Askere gidecek olan yükümlüler, yer aldıkları gruplara göre sevk belgelerini farklı tarihlerde alabilecekler. 1'inci grupta yer alan yükümlüler, sınıflandırma sonuçları açıklandığında sevk belgelerini alabilecek. Ancak 2. ve 3. gruptaki yükümlüler, sevk tarihlerinden 10 gün öncesinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler. Sevk belgesini almayacak olanlar, sevk belgesini alıp eğitim merkezine katılmayanlar veya belirlenen süre dışında eğitim merkezine ulaşanlar hakkında bakaya işlemi başlatılacak.