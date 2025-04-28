Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:18

Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü uygulandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Peki, MEB İOKBS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanacak.

İOKBS soruları ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.