MSB’den askeri hastane açıklaması: ‘Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor’

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın toplantısı dün, Ankara’daki bakanlık yerleşkesinde gerçekleşti. Toplantıda kamuoyunda yer alan konulara dair sorulara yanıt verildi.

ASKERİ HASTANELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salı günkü grup toplantısında gündeme getirdiği askeri hastaneler meselesiyle ilgili Bakanlık kaynakları, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” sözlerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastaneleri daha önce CHP sık sık kamuoyuna taşımış, MSB kanadından ise benzer açıklamalar gelmişti.

‘SURİYE’DE TEK DEVLET, TEK ORDU’

Terör örgütü PKK bağlantılı SDG güçlerinin, 3 tümen halinde Suriye ordusuna katılacağı iddiaları da bakanlık kaynaklarına soruldu. MSB’nin ve Türkiye’nin Beşar Esad rejimi düştükten sonra bu konuyla ilgili tavrı, “SDG’nin orduya blok olarak değil, dağınık olarak entegre olması” şeklindeydi. Bakanlık kaynakları, sorulara, “Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz” yanıtı verildi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Bakanlık kaynakları, Gazze’de oluşturulacak ve Türkiye’nin de katılması beklenen ‘görev gücü’nün kapsamı ile ilgili sorulara ise, “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir” cevabını verdi.