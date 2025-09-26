MSB’den Filistin çağrısı: 'İsrail’e karşı aktif önlemler alınmalı'

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın toplantısı, Preveze Deniz Zaferi’nin 487. yıldönümünde, ilk yerli fırkateyn olan TCG İstanbul’da yapıldı.

Sarayburnu’na demirlemiş fırkateyndeki toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, çok sayıda ülkenin Filistin’i tanıma kararını olumlu karşılarken “Uluslararası toplumu söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hale getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz” dedi.

‘10 MART’A UYULMALI’

MSB kaynakları ise Suriye’deki gelişmelere ilişkin konuştu. Terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’ye Suriye hükümetiyle 10 Mart’ta imzaladığı mutabakata uyma çağrısını tekrarlayan kaynaklar, ayrıca, Mısır ile yapılan deniz tatbikatının ve Libya ile yapılan anlaşmaların üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi.