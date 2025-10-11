MSB’den Gazze görev gücü açıklaması: ‘TSK her türlü göreve hazır’

Millî Savunma Bakanlığının haftalık basın toplantısı, Denizkurdu-1 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü nedeniyle Antalya açıklarında bulunan TCG Anadolu fırkateyninde yapıldı.

‘TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR’

Türkiye’nin Gazze’ye göndereceği görev gücünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yer alıp almayacağına yönelik bir soru üzerine kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır” ifadelerini kullandı.

‘SURİYE’DE SAHAYA BAKIYORUZ’

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK bağlantılı SDG’nin 10 Mart entegrasyon mutabakatına uymadığını yinelerken, “SDG terör örgütünün Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldırıları, 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, (mutabakat ile ilgili yapılan) görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir” sözlerini sarf etti.

KATAR’DAN EUROFİGHTER TEDARİKİ

Katar’dan ikinci el Eurofighter alınacağına ilişkin iddiaları bakanlık kaynakları, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli konfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” şeklinde değerlendirdi.

SAFE VE İDA’LAR

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Avrupa Savunma ve Güvenlik Mimarisi (SAFE) dışında bırakılmak istendiği yönündeki haberlere ilişkin, “Ülkemiz de dahil Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin AB Savunma ve Güvenlik Mimarisi dışında bırakılması veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere şahit oluyoruz. Önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında savunma işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” sözlerini kullandı.

Kaynaklar ayrıca, Karadeniz açıklarında son dönemde tespit edilen insansız deniz araçları (İDA) ile ilgili, “Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz. Daha önce de vurguladığımız gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir” dedi.