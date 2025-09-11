MSB'den İskenderun'da şehit düşen askerlerle ilgili açıklama

MSB Kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında aşırı sıvı kaybından şehit düşen 2 askerle ilgili açıklama yaptı.

Kaynaklar, konuya ilişkin idari tahkikat ve adli tıp raporuna ilişkin ''Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir'' ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Suriye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır.''