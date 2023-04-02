MSB: Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir
Milli Savunma Bakanlığı, tarafından açıklamada, 'Hudut namustur!' anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıldığı, hudutlarda dünya standartlarında teknolojik sistemlerin kullanıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından sınır güvenliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili tedbirlerini aldığımız hudutlarımızda Kahraman Mehmetçik, 'Hudut namustur!' anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir" denildi.
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