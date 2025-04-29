Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:22

28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarını takip ediyor. Peki, MSB Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025

Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödeneceK. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.