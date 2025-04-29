Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:00

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yürürlüğe giren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında önemli bir değişikliğe imza attı. Peki, 2025 UTTS kaydı için son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu?

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

UTTS UZATILDI MI?

Taşıt sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar verdikleri TTB siparişleri için montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayabileceklerdir. Ancak 1 Şubat 2025 ve sonrasında verilen TTB siparişlerinde, montaj işlemi tamamlanmadan alınan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecektir.

TTB MONTAJ ÜCRETİ

2025 yılı için TTB montaj ücreti şöyle:

TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV

Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV

Toplam: 2.326,21 TL + KDV