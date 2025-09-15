Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman erbaş ve sözleşmeli er temini gerçekleştiriliyor. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı? Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman?

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvurular, 15-28 Eylül tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet üzerinden alınacak. Uzman erbaş alımları; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıflarında gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adayların ise 250 TL başvuru ücretini Vakıfbank aracılığıyla yatırmaları gerekiyor.

MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI BAŞVURU Ş ARTLARI NELER?

Başvuruları olumlu olan adaylar sınav aşamasında aşağıdaki aşamalara tabi tutulacak:

(1) Evrak kontrol faaliyeti,

(2) Fiziki değerlendirme,

(3) Uygulamalı sınav,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat,

(6) Sağlık kurul raporu,

(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Uzman erbaş alımı için sınavlar, başvuru sonuçları ardından ilan edilecen tarihlerde ve duyurulacak adreste yapılacak.