MSGSÜ’de soruşturma sessizliği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü’nde aylar süren usulsüz atama tartışmaları, öğrencilerin başlattığı mücadeleyle yeni bir boyut kazandı.

Rektörlük tarafından önce dekanlığa, ardından bölüm başkanlığına getirilen İsmail Arda Odabaşı, öğrencilerin protestolarının ardından istifa etmişti. Bu süreçte haklarında disiplin soruşturması açılan 10 öğrenci ise yeni dönem yaklaşırken neyle karşılaşacaklarını bilmiyor.

Üniversite yönetiminin sessizliği sürerken, güz dönemi öncesi belirsizlik giderek büyüyor.

Soruşturma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan öğrencilerden E.E., “İfade verdik ama hâlâ sonuçlanmadı. Tahminimce okulun açılmasını bekliyorlar ki uzaklaştırma versinler. Böylece cezalandırmanın somut bir amacı olsun” ifadelerini kullandı.

E.E., soruşturmaların keyfi biçimde açıldığını vurgulayarak “Ortalama 150 kişi arasından 10 kişiyi seçtiler. Hatta bir arkadaşımız protestoya katılmadı, o gün raporu vardı. Buna rağmen ona da soruşturma açıldı. Gerekçe olarak ‘dersi engellemek’ yazıyor ama biz öyle bir şey yapmadık. Hepimiz ifadelerimizde bunu belirttik. Asıl sebep protestoyu bastırmak” dedi.