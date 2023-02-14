MTA Diri Fay Haritası nedir? Diri fay haritasına nasıl bakılır?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:38

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:38

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan 'Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Yurttaşlar, MTA Diri Fay Haritası'nı araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MTA DİRİ FAY HARİTASI NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

MTA Diri Fay Haritası'ndan fayların son durumuna bakılabiliyor. Haritadaki kırmızı renkli çizgiler fayları oluştururken, gri renkli alanlar depreme dayanıksız olduğu bilinen dolgular ve alüvyon arazileri gösteriyor.

MTA DİRİ FAY HARİTASINA NASIL BAKILIR?

Yurttaşlar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş haritasını mta.gov.tr adresinden görüntüleyebiliyor.

HANGİ İLLERDEN DİRİ FAY GEÇİYOR?

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.































