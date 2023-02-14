Fay hattının geçtiği 12 kilometrelik güzergâhta büyük tahribat

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerlerde büyük tahribata yol açtı. Fay hattının geçtiği güzergâhtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:22
Fay hattının geçtiği 12 kilometrelik güzergâhta büyük tahribat
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçen fay hattının, geçtiği 12 kilometrelik güzergâh boyunca çevresinde büyük tahribat yarattığı görüldü.

Fevzipaşa Mahallesi’nden başlayan ve şimdilik 12 kilometrelik kısmı tespit edilen fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden başlayıp arazilere ulaşan bir çatlağa neden oldu.

İSTİNAT DUVARLARI YIKILDI, AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergâhtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.


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